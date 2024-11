Prefeito e Governador se reúnem para discutir sobre obras estruturantes na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve reunido nesta quinta-feira (21), com o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, para falarem sobre as obras estruturantes, que estão sendo realizadas pelo Município e pelo Estado, voltadas para melhorar tanto a mobilidade urbana, quanto a qualidade de vida dos moradores da capital.

Na ocasião, os gestores também conversaram sobre a possibilidade, de juntos, buscarem recursos do Governo Federal, provenientes de bancada para estarem financiando novas obras estruturantes previstas para Rio Branco.

“Nós já temos alguns projetos prontos que vamos demandar para a bancada, alguns deles serão realizados pela Prefeitura e outros pelo Governo do Estado, por isso viemos alinhar isso”, destacou o chefe do Executivo Municipal.

O governador enfatizou sobre a importância da parceria entre Governo e Prefeitura, ressaltando que a população é a maior beneficiada.

“Essa parceria entre Estado e Município é salutar e muito boa para nossa população, que é a maior beneficiada. Temos projetos sendo executados em todo o Estado, principalmente em Rio Branco, e a parceria com a gestão municipal nós iremos realizar ainda mais obras, buscando ainda mais melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida do nosso povo”, destacou Cameli.

Nos últimos anos a capital acreana vem passando por grandes obras que tem mudado a paisagem urbana da cidade. Obras como o elevado da Dias Martins, Viaduto da AABB, Mercado Elias Mansour, e outras, fazem parte do projeto de modernização de Rio Branco implantado pela atual gestão municipal.

Participaram também da reunião o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, e o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José.

Bruna Giovanna/Assecom

