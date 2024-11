Prefeito de Rio Branco visita instalações das obras de construção do novo Mercado Elias Mansour

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do vice-prefeito eleito Alysson Bestene e do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, visitou na manhã desta sexta-feira (08), as instalações das obras de construção do novo Mercado Elias Mansour, na área central comercial da capital. Para o secretário da Seinfra, a construção do mercado, representa um tempo de modernidade para a capital acreana.



“A intenção é transformar a nossa capital, numa cidade moderna. Com obras estruturantes que possam ter a cara de capital. Porque a nossa cidade realmente estava um pouco debilitada. Aqui é um mercado, que podemos dizer, cultural, turístico, para poder receber todos àqueles que vêm nos visitar. É comum qualquer pessoa que viaja sempre querer visitar o mercado, conhecer a culinária, conhecer as especiarias, conhecer a cidade, vai no mercado”, explicou Cid.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, com o término das obras do novo mercado, vai proporcionar um espaço adequado não só para o turismo, mas principalmente para o homem do campo que poderá comercializar os seus produtos com mais dignidade.



“Do jeito que estava aqui era impossível você falar em reformar de novo, pois já tinham sido cinco reformas. Então eu pensei bem e achei melhor acabar com reformas e fazer tudo novo. E estou feliz em contratar uma empresa decente, que está aqui desenvolvendo bem o trabalho. Daqui para cima é mais fácil trabalhar, porque era muito difícil trabalhar na época do inverno, no caso fazendo fundações, mas as fundações já estão praticamente prontas. E eu estou feliz com o andamento da obra”, disse o gestor.

O prefeito garantiu ainda, que a conclusão das obras do novo mercado está previsto para o final de 2025.

“Se Deus quiser até o final do ano que vem, vamos inaugurar talvez a obra mais simbólica para o povo acreano, que é exatamente o novo mercado. O povo de Rio Branco merece isso, um lugar decente, que não tenha uma barata andando para lá e para cá, rato andando para lá e para cá e que seja realmente um mercado que orgulha cada um de nós. Vai criar um ambiente para que os nossos trabalhadores rurais, os nossos produtores rurais, a agricultura familiar, possam ter um ambiente muito mais decente para ele poder comercializar a sua produção que é exatamente aqui no mercado”, concluiu.

Salomão Matos/Assecom

