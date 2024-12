Prefeito de Rio Branco visita filhote de anta que nasceu no Parque Ambiental Chico Mendes

Com uma área de aproximadamente 57 hectares de puro verde e abrigando 275 animais de 34 espécies, o Parque Ambiental Chico Mendes, localizado na regional do segundo distrito de Rio Branco, ganhou um novo habitante.

Estamos falando da anta Maitê, filha da Flor e do Bruno. Com o nascimento de Maitê, essa já é a terceira cria do casal de antas em cativeiro. O primeiro foi o Bruno Junior e o segundo o Antunes.

Ao saber da novidade de mais um nascimento de antas em cativeiro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez questão de ir visitar pessoalmente o filhote no parque, que já pesa nada menos que 23 quilos. Isso com menos de 3 meses de vida.



O prefeito, disse que cuidar do meio ambiente é também cuidar dos animais.

“Precisamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. O meio ambiente significa as árvores, os bichinhos e tal, e aqui no Parque Chico Mendes é o lugar onde tem um tratamento diferenciado, pois nós precisamos fazer com 0que os bichinhos aqui se sintam bem no ambiente como se fosse o ambiente natural deles. E foi isso que a nossa gestão fez”.

O secretário municipal de Meio Ambiente Carlos Nasserala, disse que o Parque Ambiental Chico Mendes, tem sido um espaço cuidado com muito zelo, para que os animais que vivem em cativeiro, possam se sentir como se estivessem em seu habitat natural.



“Aqui tem um ambiente assim próximo da natureza, tanto é que no caso da anta, um animal difícil de reprodução, já nasceram três nessa gestão, em 2021, 2022 e 2024. Então, isso significa que elas estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, e com isso aí quem ganha a população. Porque fica próximo dos animais que é muito difícil de se ver na natureza”.



A coordenadora do parque, Joseline Guimarães, explicou que somente agora após quase três meses do nascimento de Maitê, foi possível liberar o filhote para receber visitas, tendo em vista, disse ela, existe todo um processo de maternidade e cuidado com o animal nas primeiras semanas de vida.

“Quando o animal nasce, a gente tem uma maternidade aqui dentro do recinto. Então, os biólogos, os veterinários, eles acompanham todo o processo de nascimento. E a gente acompanha se ela está mamando, se ela está se alimentando bem. E quando passa esse período mais efetivo, assim, de prioridade privada. Por exemplo, de dois meses, que agora ela está com dois meses e 17 dias, ela já come, se alimenta sozinha, já mama, vocês puderam ver, ela está com um peso excelente, está muito bem de saúde. Então ela já está liberada a ser visitada aqui no parque”.

As visitas do público no Parque Ambiental Chico Mendes, funcionam de terça a domingo, sempre das 7h às 17 horas.

Salomão Matos/Assecom

