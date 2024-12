Prefeito de Rio Branco prestigia solenidade de troca de comando da Polícia Militar do Acre

A cerimônia de posse da nova comandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Marta Renata, foi realizada em frente ao quartel da PM, no centro da cidade. Aos 44 anos, a coronel Marta se destaca não apenas por sua trajetória exemplar desde que ingressou na corporação em 2005, mas também, por ser a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Militar do Estado.



“Eu me entrego totalmente com coragem, com dedicação a sociedade, ao oferecimento da segurança pública, a nossa cidade, ao nosso Estado”, expressou Marta.

A ascensão da coronel Marta Renata ao cargo de comandante, é um marco significativo na história da polícia militar. Em seu discurso, a nova comandante disse que o momento simboliza avanços na igualdade de gênero e na valorização da liderança feminina nas forças de segurança do Estado.

“Quebra de paradigmas, rompimento de barreiras, é uma demonstração de que competência e liderança não dependem de gênero. Estou extremamente grata ao senhor governador, pela oportunidade de comandar uma instituição forte e centenária como a polícia militar”, disse a comandante.



Em frente a tropa e aos presentes, o governador Gladson Cameli, fez a troca de espadas simbolizando a substituição do comando do Coronel Luciano a Coronel Marta.

Entre as autoridades presentes, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom destacou a força da mulher acreana, a frente de um cargo tão importante.

“Eu estou muito honrado. Por isso e quero parabenizar o governador, pelo sentimento que ele tem de poder cuidar melhor das mulheres, deixar que elas ocupem os seus espaços e como ele disse, ela não está ocupando apenas porque é mulher, está ocupando porque é competente, porque se preparou para isso. Então parabéns ao governador por essa atitude. Parabéns à Polícia Militar por ter depois de 108 anos, uma mulher no seu comando. É muito bom porque as mulheres sempre demonstraram a sua capacidade de gestão. Eu tenho certeza absoluta que o trabalho que estava sendo feito pelo coronel Luciano, vai ser dado a oportunidade de igual modo a comandante Marta”, concluiu o prefeito.

Luizio Oliveira/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram