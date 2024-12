Prefeito de Rio Branco participa da abertura oficial da pista de patinação em gelo: “Experiência maravilhosa”

Na noite do último domingo (22), a população rio-branquense ganhou mais um atrativo, na Praça da Revolução, como parte das atrações planejadas pela Prefeitura de Rio Branco. O prefeito da capital Tião Bocalom abriu oficialmente as atividades da pista de patinação em gelo.

Com capacidade de atender 180 pessoas, de segunda a sexta-feira e 210, aos sábados e domingos, a pista de patinação em gelo foi idealizada pelo prefeito com atrativo principal da ornamentação natalina, promovida pelo poder público municipal em parceria com Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

“Isso aqui é mais uma alegria para as crianças e para as crianças da minha idade também, é claro. Todo mundo que vir aqui e participar, patinar aqui no gelo, não tenho dúvida nenhuma, que vai ficar marcado para o resto da vida. Isso aqui não existe, em qualquer lugar, tanto é que essa pista veio de São Paulo. Então, eu estou muito feliz que a gente está, pelo menos, colocando à disposição do nosso povo de Rio Branco, porque tudo isso lembra o Natal, lembra o renascimento de Jesus Cristo, a alegria no coração das pessoas que ele trouxe, o amor, a fé, o carinho”, comemorou o prefeito.

Patrícia Dossa, presidente eleita da Acisa, reafirmou o sucesso da parceria entre a instituição comercial e a Prefeitura de Rio Branco.

“A população de Rio Branco vai se divertir. O prefeito Bocalom teve essa grande ideia de trazer essa pista de patinação e a Acisa mais uma vez foi parceria. Acredito que vai ser muito interessante aí para as crianças e para os adultos também, que vão vir brincar aqui na pista. É uma parceria de sucesso”, enfatizou Patrícia Dossa.

As crianças também comemoraram a novidade preparada pela prefeitura, a exemplo da estudante Louise Rebecca, de 11 anos, que estava ansiosa para começar a patinar na pista de gelo.

“Eu estou muito ansiosa. Eu sempre quis patinar, eu patino com patins normal na rua, mas não é igual, né? Eu estou muito ansiosa mesmo. Amei. Obrigada, prefeito!”, agradeceu Rebecca.

“Há mais de seis anos a gente leva o evento para o Brasil todo”, afirmou Marcelo do Santos, representante da empresa Aspen, que instalou a pista em Rio Branco. Ele enfatizou ainda que pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência podem participar das atividades.

“Pode vir, pode usar, tem um instrutor aí que dá uma atenção, ajuda a ir lá, é pra todo mundo se divertir, sair todo mundo feliz daqui. Pode vir sem problema, a partir dos 5 anos de idade”.

O prefeito Tião Bocalom e sua noiva Kelen Nunes foram os primeiros a se aventurar na pista de patinação, durante a inauguração.

Em suas redes sociais, o prefeito postou: “Que experiência maravilhosa! Tragam seus filhos, seus amigos e venham viver esta magia. Isso tudo foi feito para você”, concluiu.

