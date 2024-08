Praça do Jequitibá vira cinema ao ar livre e comunidade comemora projeto custeado com emenda de Alan Rick

“Não costumo ir ao cinema. É muito caro. Ter um aqui, ver filme numa tela grandona dessa é muito bom.” – disse Dona Maria que posicionou a cadeira de rodas logo nas primeiras fileiras para aproveitar a exibição do filme na telona instalada no meio da praça do bairro Jequitibá, onde ela mora há 11 anos.

Além da exibição dos filmes Vida de Maria e Dois Filhos de Francisco, a comunidade local ainda desfrutou de apresentações artísticas e pipoca gratuita, durante a primeira edição do Cinema sobre Rodas – o cinema na sua comunidade, ocorrida nesta sexta-feira, 16, no Jequitibá. O projeto é custeado com emenda do senador Alan Rick e realizado pelo Instituto Casa da Vila em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour.

“Nosso objetivo é trazer mesmo o cinema, a pipoca e toda essa estrutura para as comunidades, para contemplar as famílias que não têm acesso a um cinema que é caro. Uma mãe, um pai, com mais de dois filhos vai gastar muito mais de R$ 200 e a gente sabe que nem todo mundo consegue. Constatamos isso aqui ouvindo o relato das pessoas. Estou muito feliz com essa realização através da emenda do nosso mandato, com a parceria da FEM e de tantos que contribuíram voluntariamente como os “Amigos Solidários” que estiveram aqui nos ajudando a convidar a comunidade para este momento.” – afirmou o senador Alan Rick.

A distribuição da pipoca ficou por conta de comerciantes da comunidade contratados para o evento. Jardel foi um deles. “É uma oportunidade de ganharmos um dinheirinho extra. Muito bacana o projeto. A criançada tá aproveitando.” – disse.

Elizomir Lima, o responsável pelas ações de esporte e lazer na Associação de Moradores do Bairro Jequitibá, agradeceu a escolha da comunidade para a abertura do projeto. “A gente foi lembrado, isso é muito bom. Nosso muito obrigado ao senador. A gente tem acompanhado o trabalho dele, um belo trabalho, tem nos representado muito bem. Que ele continue assim que coisas melhores estão por vir.” – disse.

“Nos sentimos muito honrados, privilegiados de ajudar a fazer com que o cinema chegue até os bairros. Serão 60 edições na capital e no interior. Aqui já vimos muitas crianças, idosos, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema na vida e isso é inclusão, é mostrar amor, respeito pela população, principalmente, pela população dos bairros mais distantes do centro da capital, a população mais carente. Nosso agradecimento ao senador Alan Rick, que junto conosco do governo do estado, através da FEM está propiciando isso.” – finalizou o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara.

