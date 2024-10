Na tarde deste domingo (13), uma forte ventania derrubou um poste com placa de sinalização sobre a fiação elétrica, atingindo um veículo que estava parado no acostamento, no bairro Calafate, em Rio Branco.

O incidente aconteceu por volta das 14h30 e, segundo testemunhas, ninguém estava dentro do carro no momento do acidente, evitando feridos.

PorAcreOnline.net

