Possível Impugnação da Candidatura de Izaute Souza em Manoel Urbano

Uma fonte nos repassou a informação que as eleições municipais em Manoel Urbano podem sofrer uma reviravolta significativa. Rumores indicam que o pré-candidato a prefeito Izaute Souza pode ter sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, caso se comprove que ele não se afastou a tempo de um possível cargo comissionado CAS 4 na Secretaria de Educação do Estado, o que poderia configurar uma incompatibilidade, prevista na Lei Complementar 64/1990, e implicar inelegibilidade no momento do registro de candidatura.

Izaute lançou sua pré-candidatura pelo partido União Brasil (UB), mas não conta com o apoio da direção estadual. Em Manoel Urbano, o senador Alan Rick, que, já declarou apoio ao pré-candidato a prefeito do” Macarrão “.

Assim, as eleições deste ano em Manoel Urbano caso venha haver impedimento desta chapa poderá ser disputada por apenas dois candidatos.

Nossa reportagem tentou entrar em contato com o pré-candidato a prefeito Izaute Souza antes da publicação desta matéria, mas o telefone fornecido estava fora de área. O espaço permanece aberto para a manifestação do senhor Izaute sobre o conteúdo da matéria. Nosso contato, é 99967-8096, disponível das 7h às 23h.

Por Acreonline.net

