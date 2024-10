PORRADA: Tensão e violência marcam disputa eleitoral em Boca do Acre; Veja o vídeo

A disputa eleitoral em Boca do Acre, município do Amazonas, se transformou em um ambiente de crescente hostilidade, marcado por confrontos entre os grupos que apoiam os candidatos Frank Barros, Edygley Melo e Luciana Melo. O cenário, que já mostrava sinais de tensão, agravou-se na última terça-feira, 1º, quando debates sobre questões financeiras entre os grupos de Frank e Edygley resultaram em embates que precisaram ser contidos pelas próprias partes.

Nos últimos dias, vídeos mostrando momentos de agressão física entre os apoiadores começaram a circular nas redes sociais, amplificando ainda mais o clima de conflito. Os vídeos, que rapidamente ganharam notoriedade, mostram cenas de brigas e empurrões, o que gerou preocupação entre os moradores e as autoridades locais.

A situação se agravou quando surgiram acusações de suposta compra de votos, criando um clima de vigilância entre os grupos políticos. Participantes da campanha relatam que estão se monitorando mutuamente para evitar qualquer atividade ilegal. Essa vigilância constante tem contribuído para o aumento das tensões, à medida que os apoiadores se tornam cada vez mais desconfiados e prontos para confrontar possíveis irregularidades.

Apesar da crescente tensão, até o momento não houve intervenções policiais de maior escala, uma vez que os próprios grupos estão tentando conter as agressões. No entanto, a Justiça Eleitoral e as autoridades locais foram acionadas para avaliar a situação e garantir que o processo eleitoral siga de maneira justa e pacífica.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

