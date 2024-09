Política em Sena Madureira: Agora os homens são separados das crianças, e liso fica só nas redes sociais

Nos últimos tempos, o cenário político em Sena Madureira, no interior do Acre, tem passado por profundas transformações. O que antes era um debate concentrado nas redes sociais agora se expande para as ruas, bairros e até zonas rurais. De acordo com analistas locais, o momento é de separação entre aqueles com estrutura financeira para manter suas campanhas e os que dependem de promessas não cumpridas. Ou seja, chegou a hora de “separar os homens das crianças”.

Nossa reportagem esteve na cidade para observar de perto essa nova dinâmica. O sentimento entre alguns candidatos é de incerteza, com muitos relatando dificuldades para continuar na disputa eleitoral. Aqueles que não têm apoio financeiro adequado estão sendo praticamente excluídos das campanhas de rua, ficando restritos às redes sociais. No entanto, essa tática, para muitos, não rende votos.

Esse cenário não é isolado. Vários candidatos de diferentes grupos enfrentam desafios semelhantes, com campanhas limitadas a promessas que não se concretizaram. O sentimento entre muitos é de frustração, enquanto outros, com melhores condições financeiras, conseguem manter uma presença mais forte nas ruas, conversando com os eleitores e honrando seus compromissos de campanha.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram