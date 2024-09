Policial impede assalto a padaria e manda bala no bandido: Veja o vídeo

Na manhã do último domingo (29), uma tentativa de assalto a uma padaria em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, resultou em tiroteio, assustando os moradores do bairro Bananeira. O incidente, ocorrido por volta das 10h da manhã.

Um bandido entrou na padaria e anunciou o assalto, surpreendendo os clientes. No entanto, um policial civil de folga que estava entre os clientes reagiu facilmente, ordenando que o assaltante parasse,e a troca de tiros se agravou, resultando em ferimentos ao assaltante, que acabou fugindo do local.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou que o policial agiu em defesa legítima. A pistola utilizada no crime foi apreendida, e o caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama. Moradores expressaram preocupação com a violência, mas elogiaram a coragem do policial.

Por Acreonline.net

