Policial civil mata com tiro na cabeça jovem que revelou sonho de ser PM

O policial civil Alex Gonçalves de Queiroz, de 47 anos, foi preso em flagrante após atirar na cabeça de Herbert Kayke, de 19 anos, durante uma conversa em um bar no extremo sul de São Paulo, na noite de sábado (24). O crime ocorreu por volta das 22h40 e, segundo testemunhas, foi motivado por uma discussão banal. De acordo com o depoimento de uma testemunha à Corregedoria da Polícia Civil, Herbert, que era natural de Manaíra, Paraíba, manifestou durante a conversa o desejo de se tornar policial militar e afirmou admirar Alex.

Sem qualquer provocação aparente, Alex teria sacado sua arma e disparado contra a cabeça do jovem. A Polícia Militar foi acionada e encontrou Alex desarmado na porta do bar. Ele alegou que Herbert tentou pegar sua arma, o que teria resultado no disparo. No entanto, testemunhas relataram que o tiro foi disparado “por besteira”. A pistola Glock usada no crime foi apreendida no local.

Alex, que trabalha na Polícia Civil há 25 anos, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. A Corregedoria da Polícia Civil também investiga possíveis irregularidades funcionais, e há relatos de que o policial teria problemas com o consumo excessivo de álcool. Herbert Kayke foi sepultado em sua cidade natal, Manaíra, na terça-feira (27).

Por Souza-cm7

* Com informações do Metrópoles

