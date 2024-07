Policiais militares participam de curso especializado para atuação nas fronteiras

Visando à capacitação das forças policiais no combate à criminalidade nos limites territoriais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou o Curso de Unidades Especializadas de Fronteira (Cuef), o curso teve início em 09 de julho e conclusão na segunda-feira, 22, nas dependências do Centro integrado de ensino e pesquisa em segurança pública (Cieps), em Rio Branco.

O curso, acontece nos Estados que possuem fronteiras internacionais, o Acre foi responsável por sediar 17ª edição do (Cuef), que tem como objetivo propiciar aos profissionais das áreas de defesa, inteligência, fiscalização e controle aduaneiro as competências necessárias para que possam realizar suas atividades com mais qualificação, exercendo medidas preventivas e repressivas aos ilícitos que ameaçam as regiões fronteiriças.

Participaram do curso operadores de segurança pública do Acre (policiais militares da PMAC, bombeiros do CBMAC e do Grupo especial de fronteira Gefron), e dez policiais de outros cinco estados da federação que possuem fronteiras internacionais, dentre eles: Rondônia, que tem fronteira com a Bolívia; Goiás; Tocantins; Amapá, que fazem fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname; e Roraima, que possui fronteira com a Guiana e a Venezuela.



Com carga horária de 104 horas e atividades teóricas e práticas o curso teve 14 disciplinas, dentre elas: Gestão da Informação em Segurança Pública; Técnicas de Imobilização e Condução; Atendimento Pré-Hospitalar Tático; Identificação Veicular e Principais Fraudes Associadas e Procedimentos Frente a Ocorrências Fronteiriças.

O Cuef é uma iniciativa da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram