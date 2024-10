Polícia segue em busca de acusado de feminicídio no bairro Alto Alegre, em Rio Branco

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Rio Branco continuam as buscas para prender Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, acusado de matar a ex-companheira Paula Gomes, de 33 anos, no último domingo (27) no bairro Alto Alegre. O crime ocorreu na frente da filha do casal, de apenas 7 anos.

Jairton fugiu e está sendo procurado pelas forças policiais, que vasculham vários endereços na capital em busca do acusado. O feminicídio, que teria sido motivado pelo fim do relacionamento, mobilizou a polícia, que espera prendê-lo a qualquer momento. O caso segue sendo tratado com prioridade pelas autoridades.

