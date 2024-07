Polícia procura influencer que atropelou homem que tinha acabado de se casar

O influenciador digital que atropelou e matou um homem que tinha acabado de se casar no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, é procurado pela polícia. Segundo testemunhas, Victor Vieira Belarmino, que tem mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, fugiu após o acidente e não prestou socorro à vítima. Ele já é considerado foragido da Justiça. O veículo dele foi apreendido no dia seguinte pela polícia.

Fábio Toushiro e a mulher tinham acabado de se casar. O acidente aconteceu em um momento que eles deixaram as malas no hotel que estavam hospedados, saíram do local e foram atingidos por um carro de luxo na orla. O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

