Polícia prende suspeitos após homicídio de jovem em Sena Madureira

Na última terça-feira, 12, moradores de Sena Madureira, no interior do Acre, encontraram o corpo de Christofe de Souza Magalhães, de 17 anos, conhecido como “Pitoco”, no Bairro Segundo Distrito. O jovem foi morto a tiros, em um crime que a Polícia Civil rapidamente associou a uma disputa entre facções criminosas que atuam na região.

A Delegada Rivânia Franklin, responsável pelo caso, mobilizou sua equipe para coletar provas e realizar a perícia no local. As investigações revelaram que Christofe, que possuía ligação com uma facção criminosa, havia ido ao local para cometer um homicídio contra um rival, mas acabou sendo a vítima do ataque.

A rápida ação das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos. Um deles foi detido pela Polícia Militar, e o outro, pela equipe de investigação da Polícia Civil. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Sena Madureira e, após o registro do auto de prisão em flagrante, estão à disposição da Justiça.

A captura dos envolvidos reforça o comprometimento das autoridades locais em combater a violência e reduzir a atuação de organizações criminosas na cidade. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

Acreonline.net

Com informações da Policia Civil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram