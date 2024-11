Polícia prende quatro suspeitos de furto de peças de veículos no pátio do Detran em Rio Branco

Na madrugada da última quinta-feira, 31, policiais militares prenderam quatro pessoas, sendo três menores e um maior de idade, que foram flagrados tentando furtar peças de veículos removidos estacionados no pátio do Detran, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

O crime foi detectado pelo centro de vigilância, que acionou imediatamente as viaturas que patrulhavam a região. Graças à rápida ação, os policiais chegaram a tempo e conseguiram prender os suspeitos ainda no local.

De acordo com as informações, as peças furtadas seriam vendidas no mercado negro. Os acusados foram encaminhados à delegacia, onde serão enquadrados conforme a lei. A polícia continua investigando o caso para identificar possíveis outros envolvidos.

Por Acreonline.net

