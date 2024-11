Polícia prende criminoso perigoso no Acre após série de crimes

A Polícia Civil do Acre, em parceria com a Polícia Militar, prendeu um dos criminosos mais procurados das cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. A prisão ocorreu na balsa entre as duas cidades, quando o suspeito, considerado altamente perigoso, retornava de Cruzeiro do Sul após sacar o auxílio-reclusão.

O homem, que estava foragido desde fevereiro, cometeu diversos crimes, incluindo roubos e furto qualificado, após romper a tornozeleira eletrônica. Conhecido por se disfarçar com roupas camufladas e usar armas durante os crimes, ele aterrorizava os moradores da região.

A prisão foi realizada com base em um mandado expedido pelo Delegado Marcílio Laurentino. O suspeito, que já tem condenações somando mais de 23 anos de prisão, estava com R$ 50 mil em espécie no momento da abordagem, alegando que o dinheiro era do auxílio-reclusão. A quantia será investigada.

A ação reflete o compromisso das forças de segurança em proteger a população do Juruá e combater a criminalidade na região.

Com informações PC

