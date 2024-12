Polícia Penal realiza operação integrada em presídios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Com o objetivo de combater às tentativas de fuga, a Polícia Penal realizou uma operação de revista na Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco e também na Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu durante toda a manhã desta segunda-feira, 30, nos dois presídios.



O chefe da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Provisório de Rio Branco, Edson Menezes, explicou que a operação vai trazer mais segurança para este final de ano: “A gente deliberou essa operação para passar a virada mais tranquilos e seguros, e evitar tentativas de fuga que os presos vêm realizando nesse final de ano”.



Em Cruzeiro do Sul, o chefe da Divisão de Estabelecimento Penal Manoel Neri da Silva, Elves Barros, explica: “o procedimento visa manter a segurança, a ordem e a disciplina dentro do presídio, e isso faremos quantas vezes for necessário”.

Estiveram presentes na operação, a Polícia Penal, juntamente com suas forças especializadas, Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), a Divisão de Serviço de Operações e Escolta (DSOE) e a Divisão de Operações com Cães (DOC), além do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) e Polícia Militar do Estado do Acre.



O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Marcos Frank Costa, ressaltou o trabalho em parceria realizado pela Polícia Penal, Gefron e Polícia Militar: “Executamos mais uma ação no Complexo Penitenciário de Rio Branco e, da mesma forma, na Penitenciária de Cruzeiro do Sul. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública vem dando suporte operacional por meio do Gefron e a Polícia Militar do Estado do Acre também proporcionou o suporte necessário para executar a ação”.

