Polícia Penal apreende drogas escondidas em bananas no Complexo Penitenciário de Rio Branco

No último domingo (8), a Polícia Penal interceptou duas tentativas de entrada de maconha no Complexo Penitenciário de Rio Branco. As drogas estavam escondidas em bananas transportadas por visitantes.

Ambas as mulheres responsáveis foram flagradas durante a vistoria e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes, onde responderão por tráfico de drogas.

A Polícia Penal reforça a importância das revistas rigorosas para manter a segurança no sistema prisional.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram