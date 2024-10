Polícia Militar recupera veículo sendo desmontado em Rio Branco

No último domingo,13, uma guarnição da Polícia Militar de Rio Branco recuperou um carro que estava sendo desmontado no bairro Belo Jardim I. Durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram um veículo seminovo com várias peças removidas, levantando suspeitas.

A equipe acionou a perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que recolheu evidências no local para identificar os responsáveis pelo crime. O veículo foi levado à delegacia da 2ª Regional, onde será realizada a investigação e tomadas as providências legais necessárias.

Por Acreonline.net

Com informações PMAC (2° BPM)

