Polícia Militar recupera veículo no interior do Acre

Policiais militares que atuam em Porto Acre localizaram um veículo com restrição de roubo na Vila do V, no sábado, 20.

Os militares receberam informações que uma motocicleta, Honda, CG, estava parada no mesmo local desde a noite de sexta-feira, 19, ao realizar consulta constataram que o veículo possuía restrição de roubo e furto.

Os militares encaminharam o veículo à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC

