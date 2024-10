Polícia Militar recupera veículo e prende dois homens armados

Na madrugada da última quarta-feira, 16, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos acusados de invadir uma residência e roubar um veículo, além de outros pertences, no loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco. A ação foi conduzida por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar, que foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de roubo no bairro Canaã.

De acordo com informações, os dois suspeitos invadiram a casa, armados, e roubaram diversos pertences da família, incluindo um Fiat Siena de cor branca. Durante o deslocamento, os policiais avistaram um carro com as mesmas características do veículo roubado. Após uma checagem no sistema, confirmaram que era o mesmo veículo.

Apesar das tentativas de fuga, que incluíram dirigir na contramão e ultrapassar quebra-molas, os suspeitos foram interceptados em uma rua sem saída. No carro, os policiais encontraram os objetos roubados e uma arma de fogo calibre .380 com cinco munições intactas.

Os dois homens foram presos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências.

Acreonline.net

Com informações da Polícia Militar do Acre (2° BPM)

