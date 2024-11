Polícia Militar recupera veículo e pertences roubados em Rio Branco

Na noite de terça-feira, 12, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou um veículo e diversos pertences roubados no ramal do Macarrão, bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. O veículo, um Hyundai HB20, foi localizado em uma chácara aparentemente abandonada, ainda com os itens roubados, incluindo celulares, documentos e um computador.

As vítimas foram atraídas ao local por uma falsa proposta de compra, após anunciarem o computador na internet. Os criminosos fugiram antes de conseguir retirar qualquer item do veículo. O carro e os pertences foram encaminhados à delegacia para as investigações.

Com informações do 2° Batalhão de Polícia Militar

