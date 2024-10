Polícia Militar recupera motocicleta roubada no bairro Amapá

Na última segunda-feira, 28, a Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou uma motocicleta Honda Fan 125i de cor vermelha no ramal do Pica-pau, bairro Amapá, após uma ação rápida da equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM).

A guarnição de rádio patrulhamento foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atender uma ocorrência de roubo. No local, a vítima informou ter tido sua motocicleta roubada por um indivíduo armado.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, os militares se dirigiram a uma área conhecida por ser um ponto de esconderijo de objetos roubados. Após buscas na região, a motocicleta foi localizada escondida em uma área de vegetação.

A moto foi encaminhada à Delegacia da Segunda Regional para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

Acreonline.net

Com informações 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram