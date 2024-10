Polícia Militar realiza formatura de 96 crianças participantes do Proerd

A Polícia Militar do Acre (PMAC) promove a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), realizado na escola municipal Luíz de Carvalho Fontenelle, em Rio Branco, na manha desta sexta-feira, 25.

No total, 96 crianças do 5º ano concluíram o curso, que tem como objetivo conscientizar os alunos acerca dos perigos e malefícios causados pelo uso de drogas. As aulas são ministradas por policiais militares da PMAC, que ensinam técnicas de resistência, métodos de avaliação de riscos e como dizer não às drogas.

Para a diretora do colégio, Lídia Jácome, o programa prepara as crianças para a vida. “Falar do Proerd é falar de mudança dentro da escola, visto que faz toda a diferença no âmbito escolar e familiar. Além disso, as crianças aprendem princípios que levarão para o resto de suas vidas”, enfatizou.

Ao final do curso, os alunos produziram uma redação sobre o que tinham aprendido no decorrer das aulas com os policiais. Os textos destaque foram lidos perante pais, professores e demais colegas, enfatizando a importância do conhecimento adquirido. Como reconhecimento da dedicação das crianças, a equipe de instrutores homenageou os alunos que produziram as melhores redações, os quais receberam a medalha de honra ao mérito.



Josiane Machado é mãe de um dos participantes e destaca a importância do programa. “Diariamente, nossas crianças estão sujeitas aos perigos das drogas. O Proerd conscientiza nossos filhos a dizerem não. Nem sempre estamos a todo momento com eles, por isso a importância de se implementar princípios na vida de cada um, para que possam fazer as escolhas certas quando se depararem com propostas indevidas”, disse, agradecida.

O evento também homenageou o coordenador do projeto, capitão João Jácome, que atuou por quatro anos seguidos à frente do programa. Para o oficial, o momento é de gratidão. “O sentimento é de dever cumprido, pois dei o meu melhor. Ao mesmo tempo, o sentimento é de coração partido, já que me identifiquei bastante com esse programa. Agradeço à minha equipe, que foi sensacional. Também desejo que esse programa continue alcançando inúmeras crianças e gerando transformação”, relatou, emocionado.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas no Acre já alcançou milhares de crianças. A canção contagiante e o mascote Dare, o leão, levam conscientização e alegria para as crianças acreanas, ensinando-as a se afastarem de escolhas ruins na vida.

