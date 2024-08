Polícia Militar promove formatura do Proerd em Aldeia indígena de Feijó

Como resultado do projeto “Proerd nas Aldeias”, que visa levar a conscientização sobre os riscos do uso de drogas aos locais mais longínquos do Estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 7º Batalhão (7º BPM), realizou na última quarta-feira, 7, a formatura de 44 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento aconteceu na aldeia Shanenawa, localizada na comunidade Morada Nova, no município de Feijó.

O curso, realizado na modalidade itinerante, na escola Tekahayne Shanenawa, contabilizou uma carga horária de 30h, e abordou temas relacionados à prevenção contra drogas, alcoolismo e tabagismo. As aulas foram ministradas para duas turmas do 5º ano, totalizando 31 alunos, e para uma turma do 7º ano, com 13 alunos. A solenidade de formatura contou com a presença da comunidade indígena e do efetivo militar.

Para o tenente-coronel Jamisson Neri, comandante do 7º BPM, a presença da PMAC nas aldeias proporciona a perspectiva de um futuro sem drogas para os jovens indígenas. “As instruções ministradas durante o Proerd irão munir as crianças indígenas de ferramentas que as auxiliem a resistirem ao tabagismo, ao alcoolismo e às drogas, garantindo um futuro livre desses males que afetam a vida diária de qualquer pessoa, seja na cidade, no campo ou nas comunidades indígenas”, enfatizou o oficial.

A chegada do Proerd nas aldeias se deu a partir do contato de representantes da própria comunidade, mediante a identificação da necessidade de abordagem do tema no ambiente indígena. A unidade militar atendeu prontamente a demanda e prevê a extensão do projeto a outras aldeias localizadas em sua área de atuação.

Assessoria de Comunicação da PMAC

