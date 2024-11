Polícia Militar prende três criminosos armados em operação no bairro Taquari em Rio Branco

Neste sábado, 01, a Polícia Militar prendeu três criminosos armados em uma residência invadida na rua Baguari, bairro Taquari. A ação faz parte das rondas intensificadas pelo Grupamento Tático do 2° BPM, que busca prevenir confrontos entre facções criminosas na região.

Os policiais foram informados por um transeunte sobre a expulsão de uma família de sua casa por criminosos. Ao chegar ao local, a equipe deteve o primeiro suspeito armado com um revólver calibre .38. Outros dois tentaram fugir, mas foram capturados em um charco próximo, um deles portando uma pistola calibre .40 com 15 munições. O terceiro criminoso jogou sua arma no charco antes de ser preso, sendo encontrado apenas um carregador de pistola 9mm com 16 munições intactas.

Os três homens possuem um extenso histórico criminal, incluindo roubo, furto e tentativa de homicídio.

