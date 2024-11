Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Quinze, em Rio Branco

Na última segunda-feira (11), a Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Quinze, em Rio Branco. A ação aconteceu na rua Dezesseis de Outubro, durante uma ronda preventiva realizada por uma equipe do 2° Batalhão.

Os policiais avistaram o suspeito próximo à entrada de um beco, aparentemente usando drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado pela equipe.

Durante a abordagem, foram encontrados com o homem mais de 700 reais, porções de maconha e cocaína, além de materiais para embalar as drogas e uma furadeira, que ele afirmou ter recebido como pagamento por entorpecentes. O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Acreonline.net

Com informações do 2° Batalhão de Polícia Militar

