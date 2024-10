Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Manoel Julião

Na madrugada desta quinta-feira, 24, uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. A prisão ocorreu após a guarnição receber uma denúncia de que um indivíduo estaria armado e ameaçando pessoas em um bar, próximo ao ginásio do SESI.

Com base nas informações, os policiais se dirigiram ao local e encontraram um homem que correspondia às características descritas. Durante a abordagem, os militares revistaram o suspeito e encontraram com ele um revólver calibre .38, contendo seis munições deflagradas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes, juntamente com a arma apreendida.

Com informações da Assessoria de Comunicação da PMAC

