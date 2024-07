Policia Militar prende homem durante operação no interior do Acre

Policiais militares que atuam em Acrelândia prenderam um indivíduo no último final de semana por envolvimento com tráfico de drogas e corrupção de menores.

Os militares receberam informações e características de um indivíduo estaria recebendo um carregamento de drogas. O suspeito teria se envolvido em um acidente de trânsito e denúncias anônimas levaram os militares ao endereço do indivíduo.

No local a equipe policial observou muito nervosismo do homem, durante a busca na residência foram encontrados 11 pacotes de maconha e R$ 204,00 em dinheiro, além de materiais para embalagem e dois celulares e um menor foi apreendido no local.

Os militares encaminharam os envolvidos à delegacia , juntamente com todo material ilícito apreendido.

Assessoria de Comunicação da PMAC

