Polícia Militar participa de aniversário de criança na zona rural no interior do Acre

No último sábado (7), a Polícia Militar, por meio do 6º BPM/2º PEL, marcou presença no aniversário de Pyetro, um menino de 6 anos apaixonado pela corporação. A comemoração ocorreu na Comunidade 13 de Maio, zona rural de Rodrigues Alves.

A mãe de Pyetro contou que o sonho do filho era ter a presença da Polícia Militar em sua festa. Atendendo ao pedido, a guarnição de serviço compareceu, tornando o aniversário ainda mais especial para o pequeno admirador.

Acreonline.net

Com informações 6º BPM

