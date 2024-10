Polícia Militar inicia fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Diretoria de Ensino (DE), deu início a fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), no auditório do Colégio Militar Tiradentes, na manhã da última quarta-feira, 09.

O CAS prepara os 2º sargentos da PMAC para exercerem atividades tanto administrativas quanto operacionais inerentes à graduação de 1º sargento e subtenente da instituição. Ao todo, quarenta alunos iniciaram a capacitação que conta com uma carga horária total de 460 horas-aula, divididas em 24 disciplinas.

Para o comandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, o CAS representa a valorização da carreira policial militar. “Hoje é um dia muito importante na vida desses alunos, pois estamos honrando a progressão na carreira dos nossos militares. Além disso, estamos entregando à sociedade um policial mais capacitado e bem preparado”, enfatizou o comandante.

O curso é divido em duas fases. A primeira teve início no dia 24 de setembro por meio da modalidade online; já a segunda, é marcada com o início da modalidade presencial, que contará com estágio administrativo para aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

