Polícia Militar fiscaliza estabelecimentos de manutenção e conserto de celulares no Shopping Aquiri em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Militar do Acre (PMAC) desencadeou a Operação Aquiri, com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que oferecem serviços de conserto, manutenção e venda de acessórios para celulares no Shopping Aquiri e adjacências, afim de coibir crimes como roubo, furto e receptação. A operação foi executada pelo 1º Batalhão da PMAC e contou com a participação de 28 policiais militares.

A legislação em vigor determina que a Coordenadoria de Gestão do Poder de Polícia Administrativa (COGESPAD) seja responsável por fiscalizar esses estabelecimentos, que precisam ter uma licença específica para operar e devem manter um controle rigoroso dos aparelhos deixados pelos clientes, especialmente os celulares. Durante a operação, a fiscalização se concentrou em dois aspectos: a licença de funcionamento e o controle dos celulares recebidos para reparo.

Segundo dados da Análise Criminal da PMAC, os celulares são os itens mais furtados ou roubados no estado do Acre, o que também se reflete na área de atuação do 1º Batalhão. O tenente-coronel Agleison Alexandrino, comandante da unidade, comentou sobre a importância da operação.

“A Operação Aquiri é uma resposta direta ao aumento do número de furtos e roubos de celulares em nossa região. Estamos aqui para garantir que os estabelecimentos sigam a legislação e mantenham um controle adequado dos aparelhos que recebem. A presença da PMAC é fundamental para inibir práticas ilícitas e proporcionar mais segurança à população. Contamos com a colaboração de todos para que possamos combater esse tipo de crime de forma eficaz”, salientou o oficial.

Assessoria de Comunicação da PMAC

