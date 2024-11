Polícia Militar fecha boca de fumo e prende mulher com armas, munições e drogas no Belo Jardim I

Na tarde da última segunda-feira (25), uma operação do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (2° BPM) resultou na prisão de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no ramal da Judia, bairro Belo Jardim I.

Durante rondas ostensivas no local, os militares decidiram inspecionar um estabelecimento comercial denunciado como ponto de venda de entorpecentes. A mulher, que se apresentou como esposa do proprietário, demonstrou comportamento suspeito, levando os policiais a encontrarem invólucros de cocaína, dinheiro, munições de vários calibres, uma arma de fogo calibre .22, um simulacro de pistola e materiais para embalar drogas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as providências legais.

Com Informações da Polícia Civil

