Polícia Militar encontra escopeta calibre 12 em casa abandonada no ramal do Pica-pau em Rio Branco

Na noite deste domingo (3), uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) encontrou uma escopeta calibre 12 municiada em uma casa abandonada no ramal do Pica-pau, no loteamento Praia do Amapá. A operação foi realizada pelo grupamento tático do 2° Batalhão da PMAC, com o apoio de duas equipes de rádio patrulhamento.

Os policiais fizeram uma incursão a pé pela área e constataram que várias casas estavam desocupadas. Em uma delas, a escopeta foi localizada dentro de um dos cômodos. A arma foi recolhida e entregue na delegacia da Segunda Regional para as medidas legais cabíveis.

Acreonline.net

Com informações do 2° BPM

