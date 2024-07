Polícia Militar e Civil recuperam objetos furtado de residência

Uma ação conjunta das polícias Militar e Civil resultou na recuperação de objetos furtados de uma residência, em Xapuri, a ação ocorreu na quinta-feira, 18.

Os policiais receberam informações que durante a madrugada indivíduos realizaram um furto a uma residência, subtraindo diversos objetos do local. As equipes policiais realizaram buscas na região encontrando parte dos objetos furtados em uma mata, próximo a um campo de futebol, um menor foi apreendido, supostamente envolvido no fato.

Os militares encaminharam os itens recuperados à delegacia do município para que fossem tomadas as providências cabíveis, as investigações para recuperar os demais objetos continua.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram