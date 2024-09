Polícia Militar apreende entorpecentes e arma de fogo em Sena Madureira

Policiais militares do 8° Batalhão apreenderam dois quilos de entorpecentes e uma revólver, na madrugada de quinta-feira, 05, em Sena Madureira.

Militares receberam denúncia de que dois indivíduos, em uma motocicleta, estariam se deslocando de Rio Branco para Sena Madureira trazendo entorpecentes. Diante do informe os militares fizeram uma barreira na BR364, onde avistaram um veículo e uma dupla com as características passadas.

Os policiais solicitaram a parada e os indivíduos empreenderam fuga, sendo acompanhados, durante o trajeto os envolvidos jogaram uma mochila às margens da rodovia, após serem alcançados a equipe policial pegou a mochila e encontrou em seu interior dois quilos de substância aparentando ser maconha.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, juntamente com entorpecentes apreendidos, durante entrevista um dos conduzidos confessou ter uma arma de fogo em sua residência, os policiais foram até o local e constataram a existência da arma (revólver), que também foi deixada com a autoridade policial para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC

