Polícia Militar apreende arma de fogo na Vila Acre

Militares do 2° Batalhão de Polícia Militar apreenderam na última segunda-feira, 02, uma arma de fogo no bairro Vila Acre, segundo distrito da capital.

Os policiais faziam patrulhamento na região quando avistaram o indivíduo com um objeto na mão, semelhante a uma arma de fogo, ao visualizar a guarnição policial adentrou rapidamente a um terreno.

A equipe policial foi ao encontro do suspeito e procedeu abordagem e buscas no local, encontrando um revólver.

O envolvido foi encaminhado à delegacia, juntamente com armamento apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

