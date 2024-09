Polícia Militar apreende arma de fogo na estrada do Quixadá

Na última quarta-feira, 11, policiais militares do 3° Batalhão realizaram a apreensão de uma arma de fogo durante uma operação na estrada do Quixadá. Durante a abordagem de um indivíduo, foi encontrada uma pistola 9mm com 16 munições.

O homem apresentou uma porta de arma, porém o documento foi vencido. Diante disso, ele foi encaminhado à delegacia, junto com a arma apreendida, para que as medidas legais

Por Acreonline.net

Com informações

Assessoria de Comunicação da PMAC

