Polícia Militar apreende arma de fogo e 27 invólucros de drogas no Taquari

Uma arma de fogo (revólver calibre .38 e mais 27 invólucros plásticos contendo entorpecentes, foram apreendidos pela Polícia Militar do Acre, na tarde desta quinta-feira, 1, na rua do Passeio, no bairro Taquari.

Uma guarnição do 2° BPM foi acionada pelo COPOM para fazer uma averiguação de uma denúncia, que dizia sobre uma suposta arma de fogo, que estaria escondida num terreno baldio na rua do Passeio.

Chegando ao local, os militares constataram a existência do terreno baldio, onde a guarnição realizou buscas por todo o terreno e localizou a arma de fogo, um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre intactas, mais 27 invólucros plásticos de entorpecentes (cocaína, maconha e crack).

Todo o material ilícito foi recolhido e encaminhado para a delegacia da segunda regional para as medidas cabíveis.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

