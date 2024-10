Polícia Militar apreende 7 kg de drogas no bairro Vila Acre após denúncia anônima

Na última sexta-feira, 11, uma operação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) resultou na apreensão de 7 kg de drogas no bairro Vila Acre, em Rio Branco. A ação foi motivada por uma denúncia anônima feita pelo número 181, informando que membros de facções criminosas estavam circulando na região em um carro branco, supostamente portando armas e entorpecentes.

Com essas informações, a polícia iniciou patrulhamento pela rodovia AC-40, onde localizou um veículo com as características descritas. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados nas proximidades do parque de exposições.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila com drogas em posse de um menor de idade, que era passageiro do veículo. O motorista negou saber sobre a existência das drogas. Os dois, junto com o carro, foram encaminhados à delegacia para investigação e esclarecimentos.

Por Acreonline.net

Com informações da Assessoria de Comunicação da PMAC

