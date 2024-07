Polícia Militar apreende 116 kg de maconha em Plácido de Castro

Uma guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar, em Plácido de Castro, apreendeu 116 kg de maconha durante uma abordagem veicular de rotina realizada na rodovia AC-745, na noite desta terça-feira, 16.

Enquanto se deslocavam, os militares observaram um veículo sedan que trafegava com dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o carro em movimento e fugiram por uma região de pasto. Os militares realizaram uma busca no veículo e encontraram quatro sacos contendo 110 “tijolos” de maconha, totalizando 116 kg.



A guarnição ainda efetuou buscas pela região, no entanto, os criminosos não foram localizados. O veículo, assim como os entorpecentes, foi encaminhado à delegacia local para os procedimentos cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram