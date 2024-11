Polícia Militar age rápido, prende criminosos e recupera celulares roubados em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre, em uma ação rápida, prendeu três suspeitos de roubo na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. A operação foi realizada pelo Pelotão de Policiamento Ambiental do 6º Batalhão, que agiu imediatamente após receber informações sobre o crime.

Os policiais iniciaram buscas e, com base nas características dos criminosos, conseguiram localizar dois deles ainda em posse dos celulares roubados. Os suspeitos foram identificados pelas vítimas e, após a prisão, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais. Os celulares foram recuperados e devolvidos aos donos.

A ação foi mais um exemplo da rápida resposta da Polícia Militar em garantir a segurança da população e combater a criminalidade na região.

Acreonline.net

Com informaçoes do PM de Cruzeiro do Sul

