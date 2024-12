Polícia identifica homem morto em Sena Madureira na BR-364

A Polícia Civil de Sena Madureira identificou o suspeito morto durante uma tentativa de roubo a uma caminhonete na BR-364. Trata-se de Rivaldo Carneiro de Carvalho, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado no Ramal do Ouro, situado no quilômetro 38 da rodovia, que conecta o município de Sena Madureira à capital Rio Branco.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 21h40 de sábado (14). Rivaldo e um comparsa ainda não identificado teriam abordado um fazendeiro e o ajudante que estavam na caminhonete, anunciando o roubo. No momento da abordagem, um dos ocupantes do veículo fugiu para o meio da mata e foi perseguido por um dos assaltantes.

Enquanto isso, Rivaldo Carneiro, que estava armado com um revólver calibre 38, teria sido atropelado e baleado com pelo menos dois tiros na cabeça. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou apenas o corpo de Rivaldo. Nem o fazendeiro nem o ajudante que estavam no veículo foram localizados.

Investigação e buscas

A polícia trabalha com a hipótese de que Rivaldo e seu comparsa faziam parte de um grupo que atacava motoristas na região. As buscas pelo segundo suspeito continuam, e a investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

As autoridades ainda não identificaram o autor dos disparos que mataram Rivaldo, mas a principal hipótese é de que o fazendeiro ou o ajudante tenha reagido à tentativa de assalto. O caso segue em investigação, e a Polícia Civil busca localizar e interrogar os envolvidos para esclarecer as circunstâncias do crime.

Esse tipo de ocorrência tem causado preocupação entre os motoristas que trafegam pela BR-364, especialmente em trechos mais isolados e de difícil acesso. Nos últimos meses, relatos de roubos e assaltos a veículos em ramais próximos à rodovia têm aumentado, o que levou as autoridades a intensificar as operações de patrulhamento.

Por Alexandre Lima-Alto Acre

