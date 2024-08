Polícia Federal cria operação para pegar supostos bandidos que estariam roubando Bolsa Família

A Polícia Federal realizou este mês a Operação Loki, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes bancárias no Bolsa Família contra a Caixa Econômica Federal. O grupo criminoso é suspeito de utilizar documentos falsos para acessar contas e desviar recursos do programa Bolsa Família, anteriormente conhecido como Auxílio Brasil.

A operação, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Jaru (RO) e São Paulo (SP), visa coletar provas para a investigação que apura crimes de estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.

As investigações apontam que os criminosos utilizaram dados de terceiros e documentos falsificados para realizar pelo menos sete fraudes bancárias contra a Caixa. A ação da Polícia Federal busca reunir mais evidências e identificar outros possíveis delitos cometidos pelo grupo.

Os suspeitos, se condenados, podem responder por estelionato, uso de documento falso, associação criminosa e outros crimes que possam ser descobertos durante a análise do material apreendido.

A Operação Loki reforça o compromisso da Polícia Federal em combater crimes financeiros e proteger os recursos destinados a programas sociais, garantindo que os benefícios cheguem aos seus verdadeiros destinatários.

Anuncios

Pagamento do Bolsa Família em agosto continua normalmente?

Sim, o pagamento do Bolsa Família em agosto de 2024 continua normalmente, seguindo o calendário regular do programa. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento de acordo com o final do seu Número de Inscrição Social (NIS) no aplicativo Caixa Tem ou no site da Caixa Econômica Federal.

É importante lembrar que o pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, e o valor do benefício pode variar de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Além do Bolsa Família, o Auxílio Gás também está sendo pago em agosto para as famílias elegíveis. O benefício é pago a cada dois meses e o valor corresponde a 100% da média do preço nacional do botijão de 13kg.

Anuncios

Em caso de dúvidas sobre o pagamento do Bolsa Família ou do Auxílio Gás, os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111 ou procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Por Matheus Falcão

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram