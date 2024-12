Polícia do Acre prende Mulher  com Dois Quilos de Cocaína em Aeroporto de Fortaleza

Na última sexta-feira (13), uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Acre (PCAC) e a Polícia Federal resultou na prisão de uma mulher que transportava cerca de dois quilos de cocaína. A suspeita embarcou em um voo do Acre com destino a Fortaleza, no Ceará, e foi detida no momento do desembarque, após denúncia recebida pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

A abordagem contou com o auxílio de cães farejadores, que localizaram a droga escondida no corpo da mulher. O delegado Saulo Macedo, da Denarc, destacou a importância da articulação entre as forças de segurança para o sucesso da operação e combate ao tráfico interestadual de drogas.

A suspeita será encaminhada às autoridades no Ceará e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena prevista de 5 a 15 anos de prisão, conforme a Lei nº 11.343/2006.

Acreonline.net

Com informações da PC.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram