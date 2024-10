Polícia Civil realiza operação no bairro Ivete Vargas e prende dois suspeitos de tráfico

Na última sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Denarc e Draco, realizou uma operação no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, que resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Durante a ação, foram apreendidos meio quilo de maconha, 74 pedras de oxidado e aproximadamente R$ 500 em espécie. Segundo o delegado da Denarc, Saulo Macedo, a operação é parte de um esforço para desarticular grupos criminosos envolvidos no tráfico na capital.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Acreonline.net

com informações – Com informações e foto da página da Polícia Civil do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram