Polícia Civil prende suspeito e identifica autor de homicídio no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) que atua em Brasiléia, avançou na elucidação de um homicídio ocorrido na noite de 12 de dezembro, no bairro Eldorado. Nesta terça-feira, 17, a equipe policial identificou um dos autores e prendeu em flagrante o suspeito W.N.O., de 23 anos.

Ação da Polícia Civil de Brasiléia que resultou na prisão de W.N.O., suspeito de homicídio e posse irregular de arma de fogo. Foto: cedida.

O crime aconteceu em um bar e distribuidora, onde a vítima, D.G.Q., foi atingida por cerca de sete disparos de arma de fogo. Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito foi localizado após intensas investigações. Durante a abordagem, W.N.O. portava um revólver calibre .38, levando à sua prisão também por posse irregular de arma de fogo.

As investigações revelaram que a motocicleta usada na ação, uma Honda Titan vermelha, havia sido roubada dias antes em Epitaciolândia. O veículo pertencia a um mototaxista que atua na divisa entre Epitaciolândia e Cobija, na Bolívia, demonstrando a premeditação do crime.

Durante o interrogatório, W.N.O. confessou ter participado do homicídio, afirmando que a motivação estava ligada à guerra entre organizações criminosas que disputam territórios na região. A violência entre facções tem sido uma constante nas cidades fronteiriças do Acre, como Brasiléia e Epitaciolândia.



Revólver calibre .38 apreendido com W.N.O. durante a abordagem, resultando em sua prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Foto: cedida.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram ao bar em uma motocicleta. O garupa desceu e efetuou os disparos com uma pistola calibre 9mm, fugindo em seguida. A perícia identificou cápsulas deflagradas no local, corroborando os relatos.

“A Polícia Civil continua as investigações para localizar o segundo suspeito e esclarecer todos os detalhes do crime. O delegado responsável pelo caso destacou que o trabalho integrado da equipe foi fundamental para avançar na resolução deste homicídio”, enfatizou o delegado de Brasiléia, Dr. Eriick Maciel.

