Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na noite de quinta-feira (14) um homem de 22 anos acusado de matar Victor Vinny Pinheiro da Costa, de 28 anos. O crime aconteceu em 20 de outubro, quando a vítima foi alvejada a tiros na varanda da casa de seu irmão, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo a polícia, o homicídio teria sido motivado por ciúmes, após a ex-namorada do acusado iniciar um relacionamento com a vítima. A prisão ocorreu no bairro Rui Lino II, após intensa vigilância durante o dia.

A DHPP destacou a eficiência da operação, refletindo o compromisso da Polícia Civil em solucionar casos de homicídio e garantir a segurança pública.

Acreonline.net

Com Informações da Polícia Civil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram